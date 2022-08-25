Членів ОЗГ судитимуть за організацію незаконного реабілітаційного центру, де протиправно утримували людей

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох членів ОЗГ за фактом незаконного позбавлення волі осіб (ч. 3 ст. 146 КК України).

За даними слідства, закарпатці організували в Ужгороді так званий реабілітаційний центр для осіб, які страждають від алкогольної чи наркотичної залежностей. При цьому заклад, що діяв більше двох років, не був зареєстрований належним чином і не мав необхідної ліцензії на надання відповідних послуг. Вартість перебування у центрі за місяць складала 10-15 тис. грн, які сплачували родичі осіб.

Під приводом лікування осіб незаконно утримували в орендованому будинку. Він перебував під постійною охороною і «пацієнти» були позбавлені можливості вийти за межі домоволодіння, користуватися мобільними телефонами та бачитися з рідними. У разі спротиву до них застосували різного виду покарання, тиск, зв’язували та вводили медичні препарати.

Під час обшуків установи правоохоронці виявили там зв’язаного чоловіка в непритомному стані, для допомоги якому одразу викликали медиків і його госпіталізували. Обвинуваченим на час досудового розслідування обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Закарпатській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури