У столиці викрили групу наркоділків з кокаїном, мефедроном та МДМА на 20 млн. гривень (фото)

За процесуального керівництва прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва викрито 7 осіб, які налагодили збут наркотичних засобів та психотропних речовин у столиці (ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, група осіб віком від 28 до 53 років збували наркотичні засоби та психотропні речовини через телеграм канал, а також із рук в руки.

У межах слідства правоохоронці провели 15 оперативних закупок та 23 санкціонованих обшуки за місцями проживання фігурантів та у належних їм транспортних засобах, а також в гаражах.

Під час обшуків вилучено близько 1 кг кокаїну, близько 1 кг мефедрону, понад 2,5 кг канабісу розфасованого у 487 поліетиленових пакетики, понад 2 тис. коробок з електронними цигарками та 1 400 картріджей до них, що містили екстракт канабісу, 232 ємкості з маслами з вмістом ТГК (компонент марихуани), понад 20 пігулок МДМА, електронні ваги, засоби для подрібнення, брендовані та прозорі пакети для фасування. Також вилучено грошові кошти, мобільні телефони, банківські картки.

Вартість вилученого становить 20 млн гривень.

Також у зловмисників вилучені наступні автомобілі: Mercedes, Tesla model S, Subaru, Mazda CХ-5, Volkswagen, Renault, КІА.

У порядку ст. 208 КПК України затримано 7 осіб. Їм повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Викриття зловмисників проводилось прокурорами спільно з слідчими СВ Шевченківського УП ГУ НП ум. Києві, УБН ГУНП у м. Києві з використанням можливостей ДОТЗ НП України та силової підтримки бійців ППОП 1 ГУ НП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура