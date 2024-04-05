Столичні оперативники затримали чоловіка за вчинення грабежу

Зловмисник на вулиці вихопив з рук жінки сумку та втік. Правоохоронці затримали підозрюваного на залізничному вокзалі та вилучили у нього речові докази. За скоєне раніше судимому фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про пограбування. Місцева мешканка повідомила, що невідомий силою відібрав у неї сумку. На місце негайно направили слідчо-оперативну групу та працівників кримінальної поліції районного управління.

Правоохоронці встановили, що коли потерпіла прямувала до дому з супермаркету, до неї підбіг невідомий і вихопив сумку з особистими документами, грошима, банківськими картками, мобільними телефоном та іншими особистими речами й втік. Заявниця бачила нападника з товаришем біля магазину тож надала поліцейськими опис зловмисника.

Начальник кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олександр Пак повідомив, що під час комплексу розшукових заходів, оперативники підрозділу із залученням працівників сектору кримінальної поліції на залізничному вокзалі та колег управління карного розшуку столичного главку затримали підозрюваного, який намагався виїхати з Києва:

«Ним виявився 27-річний уродженець Донецької області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та в минулому році звільнився з місць позбавлення волі. Ми затримали підозрюваного на міському залізничному вокзалі з квитком до іншого міста й вилучили у нього частину речових доказів, які вказують на причетність до кримінального правопорушення».

Слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану та за погодженням окружної прокуратури повідомили фігурантові про підозру. Санкція статті передбачає покарання від семи до 10 років позбавлення волі.

«Дарницький районний суд ухвалив клопотання слідчих щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та на час досудового розслідування відправив його під варту строком на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 60 560 гривень, а ми перевіряємо фігуранта на ймовірну причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень на території столиці», – додав начальник кримінальної поліції.

Відділ комунікації поліції Києва