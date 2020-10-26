Судитимуть шахрайку, яка виманила у потерпілих понад ₴600 тисяч

Київською місцевою прокуратурою № 10 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 32-річної уродженки м. Луганськ, яка за допомогою розповсюдженої шахрайської схеми «ваш родич в лікарні» ошукала громадян на суму понад 600 тисяч гривень.

Так, співучасник шахрайки телефонував потерпілим та, представляючись лікарем, повідомляв, що їх родичам потрібна термінова операція. При цьому аферист переконував людей, що гроші на операції їхнім родичам потрібно передати невідкладно.

Отримавши позитивну відповідь від потерпілих про надання грошових коштів, чоловік повідомляв про це підозрювану, яка, у свою чергу, їх безпосередньо отримувала.

Двоє потерпілих, будучи введеними в оману шахраями, віддали шахраям понад 600 тисяч гривень.

На теперішній час досудове розслідування відносно зловмисниці завершено та обвинувальний акт за ч. 3 ст.190 КК України скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті. Матеріали щодо спільника виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

Київська міська прокуратура