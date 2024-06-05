Масштабний збій у РФ. ГУР проводить потужну DDoS-атаку на держустанови та великі компанії Росії – ЗМІ

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України проводять масштабну DDoS-атаку на електронні сервіси країни-агресора.

Про це NV повідомило джерело в українській розвідці.

Внаслідок DDoS-атак в Росії стався збій в роботі низки державних установ та приватних компаній. В Роскомнадзорі зазначають, що збій стався через нібито «аварії магістральної мережі зв’язку», проте джерело NV наголошує, що реальною причиною є масштабна DDoS-атака кіберфахівців ГУР.

Так, співрозмовник видання зауважив, що станом на 11:00 мешканці країни-агресора не мали доступу до електронних сервісів сайту держпослуг та деяких послуг низки інституції, як міністерств оборони, фінансів, внутрішніх справ, юстиції, промисловості та енергетики, інформаційних технологій та зв’язку, надзвичайних ситуацій.

Окрім того, був недоступний сайт та сервіси федеральної податкової служби Росії. У митній службі навіть визнали факт DDoS-атаки на операторів зв’язку, через що «інформаційний обмін з учасниками зовнішньоекономічної діяльності ускладнений».

Також росіяни не мають доступу до послуг деяких банківських установ, як Сбербанка та Альфабанка. Серйозні перебої спостерігаються і в роботі соцмережі ВКонтакте. До того ж, як зазначило джерело NV, в деяких регіонах РФ вже декілька днів не працює єдиний державний реєстр РАГС.

Зі збоєм в роботі стикнулася і Об’єднана авіабудівельна компанія, яка заявила про відсутність доступу до мережі заявила. Також було зафіксовано збої в роботі серверів хмарного сховища РФ «гособлако».