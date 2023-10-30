Російські загарбники вночі обстріляли Херсон, загинула жінка, троє людей поранені

Близько півночі російські агресори обстріляли Центральний район Херсона – одна людина загинула, троє дістали поранення.

Про це в Телеграмі повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Укрінформ.

«Одна загибла і троє поранених! Так у Херсоні завершилась минула доба. Близько опівночі армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Центральний район міста. Були пошкоджені, зокрема, багатоповерхівки», – написав він.

Одна з квартир унаслідок влучання загорілася, загинула жінка віком 85 років.Іншу постраждалу з опіками та отруєнням продуктами горіння доправили до лікарні.

«Ще двоє поранених – чоловік 68 років та жінка 36 років – ушпиталені у стані середньої тяжкості», – поінформував очільник МВА.