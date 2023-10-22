На в’їзді до Києва водій на «Хонді» збив на смерть військовослужбовця (фото)

Водій автомобіля «Хонда» на блокпосту скоїв наїзд на військового. Від отриманих травм потерпілий помер. Розпочато кримінальне провадження.

Подія сталась сьогодні вночі близько 00:30 на блокпосту при вʼїзді до столиці. На місці працювали слідчі з розслідування ДТП столичного главку, слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт.

Як стало попередньо відомо, водій, керуючи автомобілем «Хонда», рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних, в умовах туману попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. У подальшому не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця, 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Керманича автомобіля «Хонда» слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прилад Драгер показав, що на момент вчинення автопригоди водій, 1978 року народження, перебував у тверезому стані.

Слідчі поліції Києва за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва