Полиция уличила парня и двух девиц в распространении порно

В Донецкой области полицейские уличили трех граждан в распространении порнографии. Две девушки и парень работали веб-моделями на закрытых интернет-ресурсах.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУНП в Донецкой области.

«Установлено, что трое жителей Краматорска — две девушки 20 и 24 лет вместе с 26-летним парнем, распространяли порноконтент на закрытых интернет-сайтах и работали веб-моделями на порноресурсах», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что фигуранты развернули незаконную деятельность в конце 2020 года.

«Подписка на закрытый ресурс с фото и видеоматериалами порнографического характера стоила пять долларов единовременно, за отдельную плату пользователям предлагался частный видео-чат, а также прайс с услугами», — добавили в полиции.

Сейчас следователи установили, что фигуранты продавали свой контент интернет-пользователям со всего мира. Ежемесячный заработок от сделок достигал около 20 000 гривен.

По решению суда, полиция провела санкционированный обыск по месту жительства краматорчан. Изъята компьютерная техника, телефоны с видеофайлами порноканала, флэшкарты и банковские карты.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.