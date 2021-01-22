Поліція викрила закарпатця та львів’янина, які розраховувалися фальшивими купюрами

Два дні тому до поліції надійшло повідомлення про шахрайські дії невідомих осіб, внаслідок яких фінансових збитків зазнали власники комплексу відпочинку в селі Річка та магазину зв’язку, що в смт.Міжгір’я.

У першому випадку зловмисники попросили адміністратора бази відпочинку обміняти їм іноземну валюту на гривні. Гостру необхідність чоловіки пояснили тим, що хочуть розрахуватися за послуги з оренди будиночку. Адміністратор закладу не запідозривши нічого погодився на обмін.

Після того як шахраї отримали кошти, вони покинули комплекс відпочинку та вирушили до райцентру. У смт. Міжгір’я чоловіки зайшли до торговельного закладу, де ошукали продавця магазину зв’язку, після чого зникли.

Співробітники карного розшуку Головного управління та місцевого відділу поліції вжили всіх оперативних заходів та за короткий проміжок часу розшукали зловмисників майже в іншому кінці області — на Великоберезнянщині.

В діях зловмисників слідчі вбачають ознаки злочину передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

З фігурантами працює поліція.

Поліція Закарпатської області