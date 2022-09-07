Поліція Вінниччини примусово повернула на батьківщину раніше судимого етнічного кримінального «авторитета»

Іноземець відбував покарання у виправній колонії на Вінниччині за вчинення злочину. Щоб запобігти повторному скоєнню ним будь-яких правопорушень, поліцейські ініціювали примусове повернення чоловіка до країни походження із забороною в’їзду на територію України.

За словами начальника управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області Кирила Доценка, у 2019 році Вінницький міський суд визнав іноземця винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що 5 вересня в іноземця закінчився строк відбування покарання, його було звільнено з місць позбавлення та він перебуває на території України з порушенням міграційного законодавства. Аби запобігти поширенню чоловіком злочинного впливу, нелегального перебування в Україні, створенню загрози громадському порядку, здоров’ю та законним інтересам наших співвітчизників, поліцейські направили до Управління Державної міграційної служби в Вінницькій області обґрунтоване звернення щодо примусового повернення іноземця до країни походження.

Працівники міграційної поліції спільно з міграційною службою виконали рішення щодо примусового повернення 40-річного іноземця. На даний час вирішується питання щодо заборони щодо подальшого в’їзду чоловіка в Україну.

Відділ комунікації поліції Вінницької області