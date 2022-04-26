Поліція Вишгородщини затримала зловмисника, який ударив ножем опонента

24 квітня у селі Катюжанка, двоє чоловіків завітали у гості до товаришів та почали розпивали спиртне. В процесі між гостями виник конфлікт, в результаті якого один із них вдарив ножем опонента у спину та пішов відпочивати. Лише наступного дня 45-річний потерпілий звернувся до медиків.

Правоохоронці затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження поліцейські повідомили чоловіку про підозру. Нині зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Київської області