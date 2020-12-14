На Харьковщине 70-летняя женщина зарезала супруга

В Харьковской области правоохранители разоблачили женщину в убийстве своего мужа.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в Купянский отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Петропавловка обнаружено тело хозяина дома со следами насильственной смерти.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 75-летний мужчина, который жил по указанному адресу вместе со своей 70-летней женой. Между супругами возникла ссора, во время которой женщина кухонным ножом нанесла мужу телесные повреждения.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.

Следователи открыли уголовное производство по статье «умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Женщине сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. // Сегодня