На Харьковщине 70-летняя женщина зарезала супруга
В Харьковской области правоохранители разоблачили женщину в убийстве своего мужа.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в Купянский отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Петропавловка обнаружено тело хозяина дома со следами насильственной смерти.
Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 75-летний мужчина, который жил по указанному адресу вместе со своей 70-летней женой. Между супругами возникла ссора, во время которой женщина кухонным ножом нанесла мужу телесные повреждения.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.
Следователи открыли уголовное производство по статье «умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Женщине сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. // СегодняTweet