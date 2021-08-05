Раніше судимого жителя Миколаївщини затримали за зґвалтування жінки

Про зґвалтування 48-річна потерпіла заявила до відділення поліції №8 Миколаївського районного управління вчора, 4 серпня, близько 22:00. Жінка розповіла, що, коли вона поверталася додому та проходила повз будинок творчості в смт. Березанка, її схопив незнайомець, затягнув у кущі, побив та зґвалтував. Після скоєного зловмисник втік.

Вжитими оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили особу чоловіка та його місцезнаходження. 28-річного раніше судимого за крадіжку зловмисника доставили до відділку, де слідчі затримали його у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі правоохоронці за процесуальної підтримки окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 152 КК України «Зґвалтування». Санкція інкримінованої статті передбачає до п’яти років ув’язнення. Найближчим часом суд обиратиме чоловікові запобіжний захід.

Призначено проведення відповідних експертиз й тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області