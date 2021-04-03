Поліція Волині розшукує особливо небезпечних злочинців (фото)

Співробітники Головного управління Національної поліції у Волинській області розшукують Жилковського (Власюка) Тараса Олексійовича, 6 жовтня 1975 року народження, жителя Володимира-Волинського.

Чоловік підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. У травні 2020 року він спричинив тілесні ушкодження чоловіку, внаслідок яких потерпілий помер.

Зловмисник раніше судимий за скоєння різноманітних злочинів.

Прикмети: зріст – 185-190 см, середньої статури, волосся темне, стрижка коротка.

Чоловік може представлятися різними іменами.

Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження небезпечного злочинця, невідкладно повідомити за номерами телефонів: 068-947-53-07, 099-142-03-82 або 102.

Конфіденційність гарантуємо.

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Поліція Волині розшукує 41-річного жителя Закарпаття за скоєння особливо тяжкого злочину

Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Микуліна Михайла Михайловича, 1 липня 1979 року народження, уродженця та жителя села Вільшани, Хустського району Закарпатської області за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Його прикмети: зріст 170 см, плотної тілобудови. Волосся, коротке, русе.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0689475307 або 102. Конфіденційність гарантується.

Сектор комунікації поліції Волинської області