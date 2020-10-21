Поліція встановлює обставини вибуху невідомого предмета на подвір’ї у Василькові

Близько 22 години на спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення про те, що на території домоволодіння вибухнув невідомий предмет. Господар оселі не пов’язує це зі своєю політичною діяльністю. Внаслідок розриву невстановленого предмета частково пошкоджено паркан, люди не постраждали.

На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, керівництво Васильківського відділу поліції, криміналістична лабораторія та вибухотехніки поліції Київщини, рятувальники.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, опитують свідків та очевидців. Триває комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Відділ комунікації поліції Київської області