На Вінниччині п’яний водій пропонував поліцейським $150 за нескладання протоколу

18 червня в одному з населених пунктів Крижопільської територіальної громади за порушення Правил дорожнього руху поліцейські зупинили водія Volkswagen, який, як з’ясувалось, за кермом знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Щоб уникнути відповідальності правопорушник намагався домовитись з працівниками поліції, запропонувавши їм грошові кошти. Слідством розпочато кримінальне провадження.

58-річного мешканця громади поліцейські сектору реагування патрульної поліції зупинили близько 13.20 години у селі Жабокрич на вулиці Заболотного.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти освідування. Він відмовився.

Під час складання адміністративного протоколу за ст. 130 (керування автомобілем у стані сп’яніння) КУпАП водій запропонував працівникам поліції 150 доларів США неправомірної вигоди, аби уникнути відповідальності.

Інспектори попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за подібні пропозиції, але він продовжував наполягати.

Зрозумівши, що з поліцейськими не вийде домовитись, чоловік намагався втекти.

Тепер окрім адміністративної відповідальності, правопорушнику доведеться нести і кримінальну.

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). За таке правопорушення передбачено до 4 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області