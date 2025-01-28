Поліція встановлює обставини стрілянини у кафе в центрі столиці

Інформація про подію надійшла до правоохоронців сьогодні близько 16:20. Попередньо встановлено, що між 68-річним відвідувачем закладу та іншими громадянами відбувся конфлікт, у ході якого один з учасників, вірогідно з травматичної зброї, здійснив декілька пострілів у бік літнього чоловіка.

Після скоєного порушник втік з місця події, його пошуки наразі тривають. Постраждалий отримав дотикові поранення та був госпіталізований, його життю нічого не загрожує.

На місці працює слідчо-оперативна група та наряди поліції. Всі обставини з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Відділ комунікації поліції Києва