В Івано-Франківську взяли під варту підозрюваного у вбивстві 9-річної дитини

За клопотанням прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури підозрюваного в скоєнні умисного вбивства малолітньої дитини взято під варту без права на заставу.

Івано-Франківський міський суд у вівторок, 20 червня, задовольнив клопотання прокурорів та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному в умисному вбивстві, поєднаному із зґвалтуванням 9-річної дівчинки із селища Кути.

Нагадаємо, тіло дитини правоохоронці знайшли ввечері 18 червня неподалік річки Черемош.

За даними слідства, того дня дівчинка близько 15 години вийшла з дому до сестри, а слідом за нею попрямував 34-річний родич, який гостював у її батька. Дорогою чоловік, користуючись тим, що дитина його добре знає та довіряє, запропонував скоротити шлях. Він заманив дівчинку у заліснену ділянку поблизу річки, а там змусив її роздягнутися, зґвалтував та задушив.

Івано-Франківська обласна прокуратура