На Черкащині затримали чоловіка, який до смерті забив товариша

Спочатку чоловіки дружно випивали, а потім влаштували бійку. Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень житель Катеринополя помер. Його товариша на 10 років можуть позбавити волі.

Тіло 51-річного чоловіка виявила співмешканка, яка викликала поліцію. Встановлюючи обставини події правоохоронці дізналися, що напередодні у катеринопільчанина вдома зібралася компанія. Вони дружно випивали, а потім між двома чоловіками виник конфлікт. 36-річний місцевий мешканець, руками та ногами, завдав ударів 51-річному потерпілому після чого, пішов додому.

Від отриманих травм чоловік помер. Зловмисника затримали у процесуальному порядку.

Наразі слідчі Звенигородського районного відділу поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисні тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва прокуратури затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області