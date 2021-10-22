Звернення міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського щодо фактів підробки сертифікатів про вакцинацію

«Майже 800. Саме стільки кримінальних проваджень розпочато за фактом підробки сертифікатів вакцинації. Тим часом в Україні фіксується найбільша смертність від COVID-19.

Тому звертаюся до всіх!

Повідомляйте про факти підробки сертифікатів на гарячу лінію кіберполіції 0 800 505 170 або за номером 102. Бережіть своє життя та не розмінюйте його на підробки», — наголосив Денис Монастирський.

Національна поліція України