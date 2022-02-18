Службова недбалість на суму понад ₴460 тис. – судитимуть митного інспектора на Закарпатті

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури старшому державному інспектору митного поста «Лужанка» повідомлено про підозру у службовій недбалості на понад 460 тис грн (ч. 1 ст. 367 КК України).

За даними слідства, посадовець неодноразово вносив недостовірні відомості до інформаційної системи АСМО «Інспектор-2006» під час процедури митного оформлення товарів. Задокументовано два окремі епізоди таких дій. У двох автомобілях після проведеного переогляду виявили незадекларований товар – одяг і взуття – загальною вагою понад 1300 кг.

Раніше митному інспектору було повідомлено про за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України). Наразі провадження перебуває на розгляді суду.

Подальше досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі п’ятого слідчого відділу територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Закарпатської обласної прокуратури