У Хмельницькому чоловіка затримали на передачі хабаря посадовцю поліції (відео)

Правоохоронці знайшли у мешканця Хмельницького велику кількість зброї та наркотики. Аби уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник запропонував заступникові начальника районного відділу міської поліції три тисячі доларів неправомірної вигоди.

Працівники поліції Хмельниччини зупинили автомобіль під керуванням 42-річного мешканця Хмельницького.

У багажнику автівки було виявлено чималу кількість різної зброї:

карабін Мосіна, оптичний приціл, пістолет «STALKER-M906», пістолет «Super P35», револьвер без маркування, гранату «ПІРО-5» із надписом «Учбово тренувальна — М», а також набої різного калібру.

Слідчі поліції за фактом події розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу: 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Невдовзі хмельниччанин звернувся до заступника начальника Хмельницького районного відділення поліції — начальника слідчого відділення з пропозицією надання йому неправомірної вигоди у розмірі трьох тисяч доларів США за закриття зазначеного провадження.

Капітан поліції про спробу підкупу відразу доповів керівництву та Хмельницьке управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ та працівники Хмельницького райвідділу поліції, за фізичної підтримки поліції особливого призначення та процесуального керівництва Хмельницької місцевої прокуратури, затримали хабародавця на передачі ним першої частини від запропонованої суми — тисячі доларів США.

На теперішній час готується оголошення про підозру чоловікові за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)

Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За спробу підкупу службової особи фігурантові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України