Поліція викрила у Борисполі торговця боєприпасами

В результаті спецоперації правоохоронці затримали в місті Бориспіль торговця, який нелегально збував боєприпаси за готівку. Під час проведених заходів поліцейські вилучили понад 400 набоїв калібру 5,45 мм.

Співробітники управління карного розшуку в Київській області спільно з місцевими оперативниками встановили особу порушника. Правоохоронці затримали 52-річного зловмисника, раніше судимого за майнові злочини, та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом незаконного носіння, зберігання, придбання та збут бойових припасів, слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Правопорушнику загрожує до 7 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Київської області