Полиция задержала ранее судимого николаевца, который в подъезде ранил приятеля ножом

В Николаеве полицейские задержали уголовника, ранившего своего товарища ножом в живот во время ссоры.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В пятницу, 9 декабря, на 102 обратилась мать потерпевшего и сообщила, что ее 32-летнему сыну нанесли ножевое ранение в живот.

Полицейские установили, что пострадавший и его 34-летний знакомый употребляли алкоголь на техническом этаже в подъезде дома по проспекту Мира по месту жительства раненого. Между мужчинами возникла ссора, во время которой он тяжело ранил николаевца. В настоящее время потерпевший находится в больнице, а злоумышленника, уже ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за различные преступления, полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

По согласованию с прокуратурой решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 УК Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. // Преступности.НЕТ