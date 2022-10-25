Поліція Закарпаття затримала зловмисників, які на Львівщині викрали з автівки понад пів мільйона гривень

25 жовтня співробітники поліції Закарпаття отримали орієнтування від колег з ГУНП в Львівській області на групу осіб, причетних до крадіжки грошових коштів у особливо великих розмірах.

Оперативники карного розшуку Головного управління поліції Закарпаття встановили, що дані особи мають намір потрапити на територію нашого регіону.

В результаті, в ході реалізації оперативної інформації, двох фігурантів було затримано на в’їзді до Закарпаття. У зловмисників поліцейські виявили викрадені понад пів мільйона гривень.

Про затримання було повідомлено співробітників поліції Львівської області, які надалі проводитимуть всі необхідні процесуальні дії в рамках кримінального провадження.

Поліція Закарпатської області