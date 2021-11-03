Поліція затримала 20-річного киянина, який наніс ножові поранення родичам

Під час конфлікту племінник вдарив ножем тітку та її сина, внаслідок чоло потерпілих госпіталізували у лікарню. Оперативники розшукали фігуранта, а слідчі повідомили йому про підозру. Порушнику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До чергової частини Дарницького управління поліції з медичного закладу надійшла інформація про тілесні ушкодження. Лікарі повідомили, що з квартири на вулиці Льва Ревуцького із ножовими пораненнями госпіталізували 48-річну жінку та її 26-річного сина.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що тілесні ушкодження потерпілим у ході конфлікту спричинив 20-річний племінник жінки, який проживає разом з нею та її сином.

Як повідомив заступник начальника відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко, після вчинення правопорушення хлопець втік та намагався переховуватися від правоохоронців:

«У ході комплексу оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції протягом 12 годин встановили місце знаходження підозрюваного та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми вилучили у затриманого речовій доказ – ніж, якій він сховав біля власного будинку».

Слідчим відділом Дарницького управління поліції за погодженням із окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 121 та ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне тяжке та легке тілесне ушкодження. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Києва