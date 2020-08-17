Поліція затримала чоловіка за грабіж на столичній АЗС

Зловмисник взяв із вітрини кілька пляшок моторного мастила, штовхнув касира та втік. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у торговому залі автозаправки на вулиці Братиславська невідомий у медичній масці вчинив грабіж. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Як повідомив слідчий Деснянського управління поліції Олександр Миронов, правоохоронцям касир установи розповів, що зловмисник взяв із полиці декілька пляшок моторного мастила та поклав їх до сумки. Далі відштовхнув працівника установи та втік.

«Ми встановили, що до вчинення злочину причетний 33-річний киянин, раніше судимий за майнові та наркозлочини. Чоловік постійно змінював адресу проживання, переховуючись у друзів. Однак працівники карного розшуку затримали фігуранта, який зізнався у скоєному. Викрадене мастило він перепродав на одному з авторинків столиці», — додав правоохоронець.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва