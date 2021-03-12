Поліція затримала двох львів’ян, які обкрадали квартири

Двох львів’ян віком 28 та 30 років, причетних до майнових злочинів, затримали на місці скоєння крадіжки з квартири. Як встановили правоохоронці, зловмисники причетні щонайменше до семи крадіжок з помешкань та підсобних приміщень на території Львова та області.



Про це повідомляє поліція Львівської області.

6 березня, близько 20.00, під час відпрацювання співробітники управління карного розшуку та управління кримінального аналізу поліції Львівщини спільно із оперативниками кримінальної поліції Яворівського районного відділу поліції затримали зловмисників після скоєння ними квартирної крадіжки у Львові. На місці працювала слідчо-оперативна група відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції.

Як встановили правоохоронці, двоє зловмисників – раніше судимі мешканці Львова віком 28 та 30 років – зламавши дверний замок, проникли в один з будинків по вулиці Перфецького у Львові, звідки викрали майно.

Також правоохоронці встановили, що зловмисники причетні щонайменше до семи крадіжок з квартир, приватних будинків, підсобних приміщень, скоєних у Львові та Яворівському районі. Під час санкціонованих обшуків, проведених за місцем їх проживання, поліцейські виявили та вилучили інструменти для проникнення у помешкання, викрадені раніше речі, а також зброю.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3, повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого. ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням в житло) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Підозрюваних було затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За рішенням суду, затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. // Діло