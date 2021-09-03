Поліція затримала підозрюваного у викраденні та спробі зґвалтування 11-річної дівчинки

2 вересня працівники поліції за підозрою у вчиненні особливо тяжкого злочину затримали 56-річного неодноразово судимого за насильницькі та майнові злочини зловмисника, який в одному з населених пунктів Могилів-Подільського району викрав та намагався зґвалтувати 11-річну дівчинку. Вибивши вхідні двері, поліцейські затримали зловмисника та звільнили дитину. Він поміщений в ізолятор тимчасового тримання. За це йому загрожує ув’язнення терміном до 15 років.

Близько 19.30 год до поліції звернулась матір 11-річної дівчинки з повідомленням про те, що односелець у своєму помешканні незаконно утримує її дочку.

Поліцейські, які прибули на виклик, вибили двері у будинку, де зловмисник зачинився з дитиною та звільнили малолітню заручницю.

Попередньо встановлено, що дівчинку нетверезий зловмисник зустрів на вулиці села, коли вона поверталась додому від подружки. Пригрозивши фізичною розправою, він змусив дитину сісти у коляску його мотоцикла та їхати з ним. Односельці, які бачили дівчинку з дорослим чоловіком, зателефонували її батькам. Коли рідні прибігли до будинку зловмисника і зрозуміли, що він зачинився з дитиною і нікого не впустить – одразу зателефонували до поліції.

За словами начальника Могилів-Подільського районного відділу поліції Василя Ободовського, зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини, в тому числі — за спробу зґвалтування. Дитині, яка намагалась втекти від насильника, і який змушував її пити алкоголь, душив та погрожував вбити, наразі надають допомогу психологи.

На місці події криміналісти вилучили речові докази, що свідчать про злочинні дії затриманого.

Зловмисник затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування) та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. За такий злочин передбачено покарання – до 15 років ув’язнення.

Проводиться досудове розслідування. Призначено проведення ряду експертиз.

Відділ комунікації поліції Вінницької області