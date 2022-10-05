СБУ викрила агентів РФ, які готували псевдореферендум на Миколаївщині

Published

Двоє із них уже опрацьовані СБУ та отримали свої підозри, а організаторці псевдоголосування, яка наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, – повідомлено про підозру заочно.

За матеріалами слідства, «втікачкою» виявилася мешканка Баштанського району, яка добровільно брала участь в організації та проведенні незаконного референдуму на Миколаївщині.

Возможно, это изображение 3 человека, люди стоят и в помещении

Її поплічники на підконтрольній Україні території допомагали поширювати тему «референдуму» у соціальних мережах. Зокрема, «розганяли» фейки про те, що нібито населення Миколаївської області підтримує запланований плебісцит.

Возможно, это изображение 1 человек и в помещении

Стосовно них зібрано доказову базу та повідомлено про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України.

Возможно, это изображение 1 человек, стоит и текст «Columbia служба украйни»

Возможно, это изображение текст «очень хорошая новость, ведь де часть, там потом и целая область. A мне хотелось бы николаевцам задать вопросы: 1. какой процент николаевцев поддержит референдум, когда будут в николаеве проводить его? 2. как николаевцы относятся K еферендуму который пройдет на донбассе, в херсонской и запорожской областях? 3. ждут ли николаевцы приход россии? если вы C другого города, просто напишите название своего горда вверху и ответьте по каждому пункту #николаев референд... служба украни да. положительно. да. 19:29»

Організаторці псевдореферендуму підозра оголошена за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України

Like

Tags:

You may also like...