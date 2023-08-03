У Дніпрі 41-річного чоловіка затримали за підозрою у вбивстві родича

Під час сварки підозрюваний завдав потерпілому численні удари, внаслідок яких чоловік помер на місці.

Злочин стався 1 серпня в одному з будинків в Індустріальному районі міста. Правоохоронці встановили, що між родичами стався конфлікт, в ході якого нападник наніс потерпілому численні удари руками по голові та тулубу. Від отриманих травм 54-річний чоловік помер на місці.

Поліцейські відділення поліції N° 2 Дніпровського районного управління поліції затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

1 серпня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП