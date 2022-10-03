Безпідставне нарахування премій – на Київщині за розтрату майже ₴200 тис. судитимуть ексекономіста підприємства

За процесуального керівництва прокурорів Обухівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього економіста за фактом розтрати бюджетних коштів і складання підроблених офіційних документів (ч. 2 ст. 358, та ч. 1 ст. 191 КК України).

Розслідуванням установлено, що провідний економіст комунального підприємства вносила недостовірні відомості до офіційних документів, зокрема щодо нарахування та виплати медичним працівникам надбавки у розмірі 30% за нібито роботу з хворими на туберкульоз.

Розслідуванням установлено, що провідний економіст комунального підприємства вносила недостовірні відомості до офіційних документів, зокрема щодо нарахування та виплати медичним працівникам надбавки у розмірі 30% за нібито роботу з хворими на туберкульоз.

Загалом протягом двох років 10 медичних працівників через дії обвинуваченої безпідставно отримали 191 тисячу гривень. Таким чином жінка здійснила розтрату бюджетних коштів підприємства на вказану суму.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура