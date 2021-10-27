Поліція затримала водія, що спричинив смертельну аварію у Харкові

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження. В результаті ДТП загинув 58-річний кермувальник автомобіля Шевроле. Троє пасажирів Інфініті наразі перебувають в реанімаційному відділенні лікарні.

Автопригода сталася 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської. 16-річний водій Інфініті намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Шевроле.

Внаслідок аварії 58-річний водій Шевроле загинув на місці, троє пасажирів Інфініті – двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина із важкими травмами доставлені до лікарні.

Кермувальники обох транспортних засобів ознак алкогольного сп’яніння не мають.

Здійснюється комплекс усіх необхідних заходів для встановлення обставин автопригоди, відпрацьовуються записи з камер відеоспостереження. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водій Інфініті затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до санкції статті йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Харківської області