Поліція затримала зловмисників, які у людини з інвалідністю викрали 55 000 гривень

15 березня оперативники Відділу поліції №1 Вінницького районного управління затримали раніше судимого за вбивство зловмисника, який разом зі своєю неповнолітньою подругою викрали банківську картку у чоловіка з інвалідністю та зняли з неї усі гроші.

Близько другої години ночі до поліції звернувся 45-річний чоловік з заявою про крадіжку своєї банківської картки малознайомим чоловіком та дівчиною у одному з готелів м. Вінниці. За словами заявника, зловмисники зняли з його картки гроші в сумі 55 тисяч гривень.

З словами начальника Відділу поліції №1 Вінницького районного управління Юрія Голуба, вжитими оперативними та розшуковими заходами за кілька годин поліцейські встановили підозрюваних у вчиненні цього злочину. 32-річного зловмисника працівники поліції затримали на території Вінницького району, а його 17-річну подільницю — на залізничному вокзалі у Вінниці. Чоловік не вперше потрапляє в поле зору поліції, раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення вбивства. У зловмисників працівники поліції вилучили мобільні телефони, які вони придбали за викрадені у потерпілого гроші, та частину з невитрачених грошей.

Слідством розпочато кримінальне провадження ч.2 ст.185 КК України (крадіжка). Підозрюваним загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення їм про підозру.

Відділ комунікації Вінницької області