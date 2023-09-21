поліція затримала чоловіка, який викрав більш як мільйон гривень

Чоловіка з грошима оперативники затримали в готелі міста Ватутіно. Для цього поліціянти провели ряд розшукових заходів. Правопорушнику загрожує до 12 років позбавлення волі. Раніше він вже був судимий.

57-річний житель села Лебедин звернувся із заявою до поліції про те, що до його будинку проник невідомий та викрав грошові кошти у сумі 600 000 тисяч гривень та 12000 тисяч доларів та 50 євро.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Звенигородського районного відділу поліції. Правоохоронці провели ряд розшукових заходів та встановили раніше судимого 32-річного жителя Шполи. Затримали його в готелі міста Ватутіно.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні крадіжки, ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Черкаської області