Жителю Золотоніського району повідомлено про підозру в умисному вбивстві

За процесуального керівництва прокурорів Золотоніської окружної прокуратури повідомлено про підозру 43-річному жителю одного із сіл Золотоніського району за фактом умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, вчинене особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство та умисного знищення майна, вчиненого шляхом підпалу, що спричинило загибель людини ( п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 КК України).

За даними слідства, 25.06.2024 близько 20 год місцевий житель, раніше судимий, у тому числі за вчинення умисного вбивства, під час перебування на території домоволодіння в одному із сіл Золотоніського району на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин з 88-річною власницею будинку вдарив її долонею по обличчю, внаслідок чого жінка впала на підлогу. Після цього з метою приховати свій злочин правопорушник накрив потерпілу постільною білизною, яку підпалив.

Переконавшись, що розгорілось полум’я, винуватець втік з місця злочину.

Завдяки скоординованим діям правоохоронців, чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України та в подальшому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області.

У разі доведення вини правопорушнику загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури