Псевдопрацівник банку викрав з картки жителя Тернопільщини 20 000 гривень

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що невідома особа шляхом обману викрала з його банківської картки 20 000 гривень.

За словами потерпілого, в одній із соцмереж він розмістив оголошення про збір коштів для допомоги Збройним силам України. Невдовзі до нього зателефонував незнайомець, який представився працівником фінансової установи. Він повідомив, що на картку чоловіка надійшов закордонний переказ. Для його отримання потрібно було перейти в мобільний банківський додаток і виконати деякі операції. Потерпілий виконав усі вказівки телефонного незнайомця. Як наслідок, з його картки зникли усі кошти.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські застерігають жителів краю від таких афер. Будь-які операції з платіжною карткою краще проводити особисто у відділенні банку, а не по телефону. Завжди перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють телефоном начебто із банку. Зателефонуйте до фінансової установи за номером, вказаним на звороті картки. Не розголошуйте стороннім особам жодних реквізитів вашої картки, а також коди, які надходять вам на мобільний телефон.

За жодних обставин не переказуйте ваші кошти на будь-які інші рахунки та рахунки третіх осіб. Ніколи не встановлюйте сторонні додатки на телефон на прохання телефонних незнайомців.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області