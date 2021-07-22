Заступника голови Харківської облради та його спільника-адвоката викрили на отриманні частини хабаря у ₴1 млн. 50 тис.

Щойно НАБУ та САП викрили «на гарячому» заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката після отримання ними останньої частини неправомірної вигоди у 1 млн 50 тис. грн.

Кошти вимагали від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді.

Неправомірну вигоду передавали частинами, після отримання останнього транша у 350 тис. грн учасників корупційного злочину й викрили.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Перевіряється інформація про причетність до вчиненого злочину інших осіб. Слідчі дії тривають.

НАБУ