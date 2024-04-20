Поліція затримала мешканця Лубен за підозрою в умисному вбивстві

Слідчі поліції Лубенщини, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, затримали 55-річного мешканця Лубен за підозрою в умисному вбивстві свого товариша. Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Повідомлення про вбивство до Лубенського райвідділу поліції надійшло 18 квітня близько п’ятої години ранку від місцевої мешканки. Заявниця повідомила, що в квартирі виявлено тіло 61-річного чоловіка без ознак життя.

Отримавши повідомлення, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, оперативники карного розшуку, спеціалісти-криміналісти Лубен та Головуправління поліції Полтавщини.

Начальник Лубенського районного відділу поліції Євгеній Карпець повідомив: «У результаті першочергових оперативних заходів та слідчих дій нам вдалося встановити, що до вчинення даного злочину ймовірно може бути причетний товариш вбитого, з яким вони напередодні спільно проводили дозвілля. Особу правопорушника встановлено. Ним виявився мешканець Лубен 1968 року народження, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Наразі фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу».

За даним фактом здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини судом, чоловікові загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції)