поліція затримала вінничанина, який під час конфлікту вбив сусіда по будинку

Злочин стався 20 липня в обласному центрі близько 4-ї години ранку у квартирі затриманого під час застілля. Суперечка, яка виникла між чоловіками, закінчилась трагедією. 62-річного чоловіка затримали на місці злочину поліцейські роти поліції особливого призначення, які першими приїхали на місце події.

За словами заступника начальника слідчого управління обласного главку Олександра Хмеляра, про злочин в поліцію повідомили сусіди затриманого, який ходив по будинку в закривавленому одязі.

На місце події відраз виїхали найближчі екіпажі поліції, слідчі оперативна група Вінницького районного управління поліції та главку.

Першочерговими слідчими діями встановлено, що зловмисник напередодні ввечері запросив до себе 55-річного мешканця сусіднього під’їзду. Між нетверезими чоловіками виник конфлікт, під час якого старший з них ножем молодшому завдав тілесних ушкоджень.

Травми отримані потерпілим виявились несумісні з життям, він помер до приїзду медиків.

Затриманому у процесуальному порядку чоловіку, повідомлено про підозру.

Завтра йому оберуть запобіжний захід на час досудового розслідування.

Слідчим управлінням обласного главку поліції розслідується провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Такий злочин карається ув’язнення терміном до 15 років.

Досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Вінницької області