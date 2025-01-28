Поліція затримала жителя Вінниччини, який вбив батька молотком під час сварки

У ході конфлікту зловмисник спочатку побив батька, а потім ще й завдав йому декілька ударів молотком по голові. Слідчі повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

23 січня брат потерпілого прийшов подивитись чи все з ним гаразд, тому що той не відповідав на дзвінки. Однак двері квартири ніхто не відчиняв, тому чоловік вліз в оселю через балкон й побачив родича мертвим й одразу викликав поліцію.

На тілі 55-річного господаря експерти виявили тілесними ушкодженнями в області голови.

Поліцейські встановили, що напередодні між померлим та його 29-річним сином виникла сварка, під час якої фігурант спричинив смертельні тілесні ушкодження батькові, а потім пішов блукати вулицями Ладижина.

Знаряддя злочину правоохоронці вилучили. 29-річного зловмисника розшукали та затримали у процесуальному порядку.

Слідчі відділення поліції № 3 Гайсинського райуправління за процесуального керівництва Гайсинської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення. Триває розслідування.

Відділ комунікації поліції Вінницької області