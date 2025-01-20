Поліція Житомирщини ліквідувала мережу збуту метадону

Нагадаємо, в середині червня минулого року оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Житомирській області затримали 61-річну наркодилерку. За попередньою інформацією, щомісячний дохід від такого наркобізнесу за цінами «чорного ринку» сягав близько 800 тисяч гривень.

Слідством встановлено, що закупи наркотичного товару жителька Коростеня здійснювала під час особистих зустрічей у столиці. Після однієї з таких зустрічей поліцейські затримали і 40-річну киянку – постачальницю незаконного товару.

Крім того, під час досудового розслідування правоохоронці встановили ще двох спільників 61-річної наркоторговиці. Зокрема жінка залучила до «справи» 56-річну та 37-річного знайомих – жителів Коростеня, які підшукували покупців та займались зберіганням, фасуванням і збутом метадону.

Поліцейські провели ще низку обшуків за місцями проживання встановлених фігурантів та отримали докази їх причетності до незаконних оборудок із забороненими речовинами, а також задокументували факти збуту наркоречовин жителям громади.

За цінами «чорного ринку» орієнтовна вартість вилучених наркотичних речовин становить близько 500 тисяч гривень. Крім того, вартість майна, на яке накладено арешт складає близько мільйона гривень.

Слідчі слідчого управління ГУНП в області під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури повідомили чотирьом фігурантам про підозри за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх) Кримінального кодексу України.

Судом підозрюваним було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави. Днями обвинувальний акт стосовно трьох жителів Коростеня – учасників організованої злочинної групи та киянки-пособниці було скеровано до суду.

Законодавством за такі дії передбачено покарання від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області