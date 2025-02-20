Поліція Житомирщини застерігає про шахрайство під приводом компенсації за неякісні ліки

Встановлено, що аферисти телефонують до пенсіонерів та переконують, що їм буде сплачено відшкодування за придбані раніше медикаменти сумнівної якості. Надалі під приводом проведення «судового збору, страхового та ліцензійного платежів» видурюють у потерпілих гроші.

Днями в таку шахрайську пастку потрапив 58-річний житель Бердичівського району. Незнайомка, яка зателефонувала йому, розповіла про можливість отримати компенсацію за ліки, які чоловік придбав, повіривши рекламним оголошенням. Для правдоподібності вона навіть надіслала на месенджер заявника «матеріали кримінального провадження та судові рішення». Співрозмовниця вказала, що для здійснення нарахувань, необхідно сплатити відповідні збори.

Повіривши в можливість отримання коштів, чоловік зробив кілька платежів за вказаними йому реквізитами. Загальна сума переказів склала понад 105 тисяч гривень. Зрештою, не отримавши виплат, чоловік звернувся до правоохоронців.

Слідчі Бердичівського райвідділу поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) КК України, в межах якого встановлюють причетних осіб.

Разом з тим поліцейські закликають громадян бути обачними:

– не довіряйте незнайомцям, які обіцяють грошові виплати, компенсації, доплати до пенсії, бонуси, раптові виграші тощо;

– не переказуйте кошти на невідомі рахунки.

Розповідайте про схеми шахрайства своїм близьким, особливо людям похилого віку. Будьте уважними, не дайте себе ошукати та не дозволяйте шахраям збагатитися вашим коштом!

Бердичівський районний відділ поліції