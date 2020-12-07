На Вінниччині СБУшники викрили оборудку податківця з речовими доказами

Під виглядом утилізації продавали вилучений у зловмисників спирт

На Вінниччині СБУ викрила оборудки податківця з речовими доказами. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу УСБУ у Вінницькій області.

За даними слідства, посадовець під виглядом утилізації підакцизної незаконної продукції через афілійовану комерційну структуру налагодив реалізацію 50 тонн етилового спирту, вилученого у зловмисників під час розслідування кримінальних проваджень.

Організатору схеми повідомлено про підозру, вирішується питання про відсторонення його від посади.