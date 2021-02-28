Житель Кіровоградщини вбив товариша під час розпиття «мирової»

Уродженця Липняжки Добровеличківського району підозрюють у тому, що він до смерті забив товариша.

Про це йдеться в матеріалах Ленінського районного суду, передає Златопіль.

Пригода сталася 16 листопада 2020 року. Потерпілий перебував за місцем проживання. Аби з’ясувати стосунки, до нього приїхав підозрюваний. Чоловіки посварилися і побилися. Після цього підозрюваний запропонував потерпілому поїхати до нього додому, аби випити “мирову”. Той погодився. Вдома у підозрюваного вони випили і знову почали сваритися. Сварка продовжилася бійкою. В результаті потерпілого з тілесними ушкодженнями ушпиталили до Добровеличківської ЦРЛ, де він помер.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Підозрюваного взяли під варту. Нині суд продовжив строк застосування запобіжного заходу тримання під вартою до 19 травня 2021 року. Слідство триває.