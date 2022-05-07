Політтехнологу-рашисту повідомили про підозру за заклики до геноциду українців
Служба безпеки України оприлюднила повідомлення про підозру російському політтехнологу Тимофію Сєргєйцеву.
Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на текст підозри.
Росіян підозрюється у публічних закликах до геноциду і насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, а також закликах до зміни меж території і державного кордону України.
3 квітня 2022 року російське державне агентство «Риа новости» розмістило на своєму інтернет-сайті в авторській колонці статтю Сєргєйцева «Что Россия должна сделать с Украиной?». Автор просуває ідею непроможності української держави, неповноцінність і другосортність української нації та необхідність її знищення.
Сєргєйцев публічно закликав владу рф провести “денацифікацію” України, під чим мається на увазі, в першу чергу, фізичне знищення військовослужбовців ЗСУ, “національних батальйонів” і територіальної оборони.
“Денацифікація” передбачає перевиховання українців через ідеологічні репресії, позбавлення України суверенності та державності, позбавлення самої назви Україна і створення на її території декількох народних республік, які спиратимуться на силову підтримку рф.
Автор закликав фізичної знищити представників державної влади України, патріотично налаштованих громадян ліквідувати, а тих, хто залишиться, — ув’язнити.
Процес “денацифікації” має орієнтовно тривати 25 років і протягом цього часу відбудеться повна деукраїнізація.
З метою виправдання геноциду українців Сєргєцев постійно робить підміну понять “націоналізм” і “нацизм”, вводячи читача в оману.
Станом на 6 травня статтю Сєргєцева на сайті «Риа новости» переглянуло 1 млн 475 тисяч осіб.Tweet