Польща депортувала в Україну пропагандиста, який працював на Медведчука
У Польщі заарештували і депортували в Україну зрадника-політолога Кирила Молчанова
Політолога та блогера Кирила Молчанова було затримано польськими правоохоронцями та депортовано в Україну. Про це повідомляє «Главком».
У дописі він посилається на невідомих депутатів Бундестагу, які «запросили Молчанова в Берлін для вручення премії та гранту».
Нагадаємо, обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук створив у Росії «політичний рух» «Другая Украина». Туди долучаються втікачі з України: політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ і обвинувачені у державній зраді і сепаратизмі політтехнологи. Їм вдалося уникнути покарання і виїхати з України, дехто з них втік після 24 лютого 2022 року.Tweet