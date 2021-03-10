Польська прикордонна служба затримала українців, які підробляли документи

За підробку документів та сприяння перебуванню понад тисячі іноземців на території Польщі, співробітники Прикордонної служби у місті Лудзь затримали трьох українців. Слідство проводиться під наглядом прокуратури у м. Поддембіце, – повідомив представник Прикордонної служби майор Кшиштоф Ґжех

Троє українців – за даними Прикордонної служби – займалися, зокрема, забезпеченням та сприянням перебуванню іноземців на території Республіки Польща з порушенням чинного законодавства, з метою досягнення фінансових вигод. Також українці підробляли документи.

«За підрахунками, діючи таким чином, чоловіки полегшили перебування в Польщі понад тисячі іноземців», – повідомив представник Прикрдонної служби.

Під час обшуків було забезпечено ряд доказів незаконного бізнесу, серед яких: електронні пристрої, дозволи та декларації, видані для іноземців, листування з воєводських управлінь, платіжні картки, документація компанії, сфальшовані медичні довідки, документація пов’язана з винесенням рішень воєводами, SIM-картки, заявки на підтвердження надійних профілів, марки, що видаються різним компаніям, а також підроблену польську карту перебування.

Районна прокуратура в місті Поддембіце застосувала запобіжні заходи проти затриманих громадян України у вигляді заборони на виїзд за межі країни у поєднанні із вилученням паспорта та обов’язковою появою в поліційному відділенні.

«Крім того, стосовно одного із затриманих комендант Прикордонного відділу в м. Лудзь порушив адміністративне провадження, щоб зобов’язати іноземця повернутися з причин національної оборони або безпеки, захисту громадської безпеки та порядку або інтересів Республіки Польща. Йому загрожує заборона на в’їзд на територію Республіки Польща та шенгенських країн на 5 років», – повідомив майор Кшиштоф Ґжех. // Польське радіо