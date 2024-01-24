На Дніпропетровщині підприємець ошукав батька загиблого військового на суму понад ₴2,5 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Жовтоводської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мешканцю Кам’янського району за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний – місцевий підприємець, дізнався про отримання знайомим державної допомоги у зв’язку із загибеллю його сина на війні, який служив в Збройних Силах України.

Користуючись пригніченим станом потерпілого через втрату сина, під час спілкування він переконував останнього, що його начебто розшукує поліція за скоєння тяжкого злочину, який насправді той не вчиняв.

Підозрюваний пообіцяв за грошову винагороду у сумі 2,5 млн грн «вирішити питання» з правоохоронцями.

Будучи заляканим, потерпілий передав кошти.

Заходи з викриття проводили прокурори спільно зі слідчими відділення поліції № 7 Кам’янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора