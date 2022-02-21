У заволодінні бюджетними коштами на ремонті штрафмайданчика підозрюють ексзаступника начальника Харківської митниці та його спільників

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому заступнику начальника Харківської митниці, директору підрядної організації та особі, що здійснювала технічний нагляд, у заволодінні грошовими коштами та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, між митницею та приватним підприємством в 2019 році було укладено договір про проведення робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення.

Посадовці використали службове становище для заволодіння грошовими коштами у вигляді частини вартості послуг за роботи, які в дійсності не виконувались, проте їх виконання передбачено проектно-кошторисною документацією до договору. Вони склали службові документи, які містять недостовірні відомості про обсяги та об’єми фактично виконаних робіт та використаних ресурсів. Внаслідок таких дій бюджету завдано понад 800 тис грн збитків.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора